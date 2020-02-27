Британський принц Гаррі повернувся з Канади до Шотландії, де провів презентацію свого проекту з еко-туризму Travalyst. Присутніх він просив називати його "просто Гаррі", без "принц".

Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

Проект Travalyst – головне дітище Гаррі, яким він займається після того, як відмовився від титулу і привілеїв королівської сім’ї.

“Ми вважаємо, що подорожі – це прекрасно … Це серце людського досвіду, культурних зв’язків і нових дружніх відносин. Це глобальна електростанція, в якій працюють сотні мільйонів людей, яка підтримує культуру, захищає деякі з найцінніших просторів світу і знайомить нас з людьми, місцями і дикими тваринами, яких ми тільки бачили на екрані”, – заявив він.

Він закликав об’єднатися тих, хто прагне до безпечних для людей і навколишнього середовища подорожам, щоб створити єдину туристичну платформу.

Його пропозиція прозвучала вже після того, як партнери проекту Travalyst, такі як Booking.com, Skyscanner, TripAdvisor, Trip.com і Visa, оголосили про плани впровадження універсальної системи нарахування балів, щоб допомогти мандрівникам мати чітке уявлення про те, наскільки екологічними будуть їх ті чи інші поїздки і подорожі.

Наприклад, при бронюванні туру мандрівникові буде вказано на те, чи може його відпочинок в тій чи іншій локації негативно вплинути на навколишнє середовище.