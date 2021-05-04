Британський принц Гаррі під час концерту Global Citizen "Vax Live: Концерт для відновлення світу" висловився проти дезінформаційної кампанії щодо вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це сказано на сайті організації.

Гаррі підтримав медиків, які працюють на передовій боротьби з коронавірусом та засудив кампанію з дезінформації щодо вакцинації.

Окрім принца, під час концерту виступили такі світові зірки, як Дженніфер Лопес, Селена Гомес та інші. Концерт відбувся на стадіоні SoFi в штаті Каліфорнія.

Це був перший масовий захід в штаті з початку пандемії коронавірусу. Благодійний концерт транслюватимуть 8 травня на таких телеканалах, як ABC, ABC News Live, CBS, YouTube та радіо iHeartMedia.

“У сучасному світі ми так пов’язані, як величезна нервова система, незалежно від того, знаходимося ми в ній чи ні… Тому, коли дезінформація про вакцинацію поширюється, вона є колективною загрозою людству. Я вважаю, що дезінформація – це глобальна гуманітарна криза, і криза посилюється”, – сказав принц Гаррі під час концерту.

Також член британської королівської родини сказав, що пандемія не закінчиться, поки людство не стане єдиним та не почне працювати над реалізацією певної мети.

“Вакцину потрібно розповсюджувати серед всіх та всюди. Ми не можемо заспокоїтися чи сказати про її закінчення, поки у всіх куточках планети не буде доступу до вакцин”, – сказав принц Гаррі.

В рамках ініціативи Global Citizen повідомили, що благодійні та корпоративні компанії допомогли закупити майже 10,3 млн доз вакцин проти коронавірусу на майже 54 мільйони доларів. Гаррі сказав, що вакцини особливо потрібні найбіднішим країнам.