Саудівський принц Мухаммед бін Салман особисто схвалив план із захоплення або вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в 2018 році.

Про це йдеться в доповіді американської розвідки, повідомляє Reuters.

“За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман схвалив операцію в Стамбулі, Туреччина, по захопленню або вбивству саудівського журналіста Джамаля Хашоггі”, – йдеться в звіті Управління національної розвідки США.

Розвідка ґрунтувала свої висновки на контролі наслідного принца над прийняттям рішень, прямій участі одного з його ключових радників і його власних охоронних підрозділів, а також на його “підтримці використання насильницьких заходів, щоб змусити замовкнути дисидентів за кордоном, включаючи Хашоггі”.

“З 2017 року наслідний принц повністю контролює служби безпеки і розвідки Королівства, тому дуже малоймовірно, що саудівські чиновники провели б операцію такого роду без його дозволу”, – стверджується в звіті.

Уряд Саудівської Аравії, який заперечує будь-яку причетність наслідного принца, виступив із заявою, в якому відкидає висновки розвідки США і повторює свої попередні заяви про те, що вбивство Хашоггі було жахливим злочином, вчиненим групою шахраїв.

Президент США Джо Байден спробував дати зрозуміти, що вбивства політичних опонентів неприйнятні для Сполучених Штатів, зберігши при цьому зв’язки з 35-річним наслідним принцом.

У п’ятницю Байден заявив, що сказав Салману, що Саудівська Аравія має боротися з порушеннями прав людини.

“Я дав йому зрозуміти, що правила змінюються, і ми збираємося оголосити про суттєві зміни сьогодні і в понеділок”, – сказав Байден.

У п’ятницю США наклали заборону на видачу віз деяким саудівцям, які, як вважається, були причетні до вбивства Хашоггі, і наклали санкції на інших, в тому числі на колишнього заступника начальника розвідки.

Офіційні особи США також заявили, що розглядають можливість скасування продажу зброї Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.