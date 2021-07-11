Принц Вільям і президент Футбольної асоціації Англії, підтримав англійську збірну перед фінальним матчем Євро-2020 проти Італії.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

“Просто хочу побажати вам удачі в цей вечір. Відмінний командний виступ. Кожен член команди зіграв свою роль, і кожен член персоналу теж був по-справжньому важливий. Вся країна з вами. Так що просто поверніть футбол додому”, – сказав принц Вільям.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight! The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

Зазначимо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на “Вемблі” розпочнеться о 22:00.

Англійська збірна посіла перше місце в групі D після двох перемог з мінімальним рахунком 1: 0 в матчах з Чехією і Хорватією, а також нульовою нічиєю з Шотландією. У першому раунді плей-офф Англія обіграла Німеччину (2: 0), а в 1/4 фіналу розібралася з групою України (4: 0).

Італійці на груповому етапі набрали дев’ять очок в квартеті A, обігравши Туреччину (3: 0), Швейцарію (3: 0) і Уельс (1: 0). В 1/8 фіналу вони в додатковий час перемогли над Австрією (2: 1), а в наступному раунді виявилися сильнішими Бельгії (2: 1).

Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).