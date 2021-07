Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

“Просто хочу побажати вам удачі в цей вечір. Відмінний командний виступ. Кожен член команди зіграв свою роль, і кожен член персоналу теж був по-справжньому важливий. Вся країна з вами. Так що просто поверніть футбол додому”, – сказав принц Вільям.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!

The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021