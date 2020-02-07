Відповідний пост опублікований в Instagram-акаунті Букінгемського палацу.

“Весілля Її Королівської Високості принцеси Беатріс та пана Едоардо Мапеллі-Моцці відбудеться в п’ятницю, 29 травня 2020 року. … Королева люб’язно дала дозвіл на проведення церемонії в Королівській каплиці, в палаці Святого Джеймса. За церемонією піде приватний прийом, влаштований Королевою, в садах Букінгемського палацу”, — йдеться в повідомленні.

Обранець старшої дочки герцога Йоркського Едоардо Мапеллі-Моцці — італійський бізнесмен й аристократ (носить титул графа). З раннього дитинства Едоардо жив з матір’ю в Великобританії, зараз він є одним з найбагатших людей Сполученого королівства.

Раніше він зустрічався з американкою китайського походження Дарой Хаунг, яка в 2016 році народила йому сина Крістофера. У 2017 році ця пара розпалася. Уже в 2018 році Мапеллі-Моцці почав зустрічатися з принцесою Беатріс Йоркською.

Про заручини принцеси Беатріс та її коханого стало відомо у вересні минулого року. Тоді в Instagram-акаунті Букінгемського палацу з’явилися спільні знімки пари.