Відповідний пост опублікований в Instagram-акаунті Букінгемського палацу.
“Весілля Її Королівської Високості принцеси Беатріс та пана Едоардо Мапеллі-Моцці відбудеться в п’ятницю, 29 травня 2020 року. … Королева люб’язно дала дозвіл на проведення церемонії в Королівській каплиці, в палаці Святого Джеймса. За церемонією піде приватний прийом, влаштований Королевою, в садах Букінгемського палацу”, — йдеться в повідомленні.
Обранець старшої дочки герцога Йоркського Едоардо Мапеллі-Моцці — італійський бізнесмен й аристократ (носить титул графа). З раннього дитинства Едоардо жив з матір’ю в Великобританії, зараз він є одним з найбагатших людей Сполученого королівства.
Раніше він зустрічався з американкою китайського походження Дарой Хаунг, яка в 2016 році народила йому сина Крістофера. У 2017 році ця пара розпалася. Уже в 2018 році Мапеллі-Моцці почав зустрічатися з принцесою Беатріс Йоркською.
Про заручини принцеси Беатріс та її коханого стало відомо у вересні минулого року. Тоді в Instagram-акаунті Букінгемського палацу з’явилися спільні знімки пари.
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The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Beatrice to Mr Edoardo Mapelli Mozzi. Her Royal Highness and Mr Mapelli Mozzi became engaged in Italy earlier this month. The wedding will take place in 2020. This photograph was taken by Princess Eugenie in Italy. Princess Beatrice and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi said; “We are extremely happy to be able to share the news of our recent engagement. We are both so excited to be embarking on this life adventure together and can’t wait to be married.” For more click the link in our bio. 📷 © Princess Eugenie
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