Про це повідомляє прес-служба королівської сім’ї.

Уточнюється, що таким чином принцеса вирішила допомогти державі в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Відзначається, що перед роботою Софія пройшла прискорені курси при лікарні, на яких готують допоміжний медичний персонал. Ці курси проводять спеціально для того, щоб розвантажити під час пандемії професійних лікарів.

Повідомляється, що принцеса Швеції не буде працювати безпосередньо з пацієнтами, хворими коронавірусом, однак буде допомагати персоналу готувати їжу для хворих, дезінфікувати інструменти і прибирати в приміщеннях лікарні.

Принцеса Софія є дружиною єдиного сина правлячого короля Швеції Карла XVI Густава принца Карла Філіпа.