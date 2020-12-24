Короткостроковою метою (стратегією) України у відносинах з Росією є вихід на "принцип мирного співіснування".

Про це повідомив сьогодні на підсумковому річному онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Особисто я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах з Росією – це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз є війна між Росією та Україною. Це факт. Ми повинні припинити війну, повернути мир в Україну, відновити нашу територіальну цілісність. Але ми розуміємо, що Росія від цього не зміниться, навіть коли ми досягнемо цього результату. І стратегічні цілі Росії щодо України залишаться незмінними. А це деструктивні, руйнівні сили”, – наголосив Кулеба

Тому, на його думку, вихід на принцип мирного співіснування “відповідав би інтересам України”.

Міністр також визначив довгострокову мету у взаєминах з РФ.

“Потім, зі зміною політики – і це вже довгострокова мета – коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, суверенітету, українського існування як частини західного світу, члена НАТО і Євросоюзу, ми можемо перейти до принципу співіснування. Коли ми будемо просто терпіти один одного і дивитися в нові можливості”, – розповів він.

Кулеба додав, що після цього вже можна буде “зазирнути далі” і “дивитися, на що ми можемо виходити з РФ”.

“Ми не можемо втекти від географії. І це головне правило, яке ми всі повинні усвідомлювати”, – зазначив очільник МЗС.

Кулеба також пояснив, для чого Україні потрібна стратегія відносин з Росією. За словами міністра, якщо такої стратегії не буде, наша країна не зможе гарантувати свою безпеку.

“Думаю, що будь-яка людина, здатна тверезо мислити, розуміє, що без стратегії щодо відносин з Російською Федерацією ми не можемо гарантувати нашу безпеку і чітко вибудовувати стратегічні перспективи розвитку нашої економіки. Навіть якщо взяти, наприклад, питання транзиту через РФ або тих економічних обмежень, які може вводити РФ щодо доступу українських товарів на її ринок. Нам потрібно навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком. І для цього потрібно дуже тверезо, з холодним розумом на неї подивитися”, – заявив голова МЗС.

Кулеба додав, що розуміння необхідності такої стратегії є не лише у МЗС.

“Я розмовляю з колегами і в Уряді, і в Раді національної безпеки та оборони. Ми говоримо про це, і є певні напрацювання”, – підсумував він.

(На відео – з 14:58)