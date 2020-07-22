У середу, 22 липня, британському принцу Джорджу виповнилося 7 років. У зв'язку з цим були оприлюднені кілька його нових фото.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Знімки були зроблені його матір’ю – герцогинею Кембриджською Кейт. Вона сфотографувала сина в липні (швидше за все, в сімейному маєтку в графстві Норфолк).

На одному з фото правнук королеви Єлизавети II зображений у темно-зеленій футболці-поло. На іншому знімку він одягнений у футболку камуфляжної кольорової гамми.

Кенсінгтонський палац повідомив, що принц Вільям і герцогиня Кейт раді поділитися фотографіями сина.

Принц Джордж – правнук королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького, перший онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, первісток герцога Кембріджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін. Він народився 22 липня 2013 року в приватній лікарні Сент-Мері в Лондоні.

Джордж займає третє місце в порядку успадкування британського престолу (після свого діда принца Чарльза і батька принца Вільяма).