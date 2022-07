Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Російські військові сили та найманці РФ продовжують спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі. Британські розвідники припустили, що росіяни, ймовірно, наближаються до на Вуглегірської ТЕС, другої за величиною електростанції України, що за 50 кілометрів на північний схід від Донецька.

Зазначається, що Росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, наприклад електростанцій. Проте, ймовірно, ворог намагається прорватися до Вуглегірської, щоби відновити темп на південному напрямку свого просування до ключових міст Краматорська та Слов’янська.

Варто зауважити, що наразі повна окупація Донецької та Луганської областей України залишається для РФ пріоритетом у російсько-українській війні. Розвідники впевнені, що місто Слов’янськ у Краматорському районі стане наступним “ключем” у боротьбі за Донбас.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NFKXJWZWAx

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZDvUxLsr34

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2022