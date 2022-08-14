Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Попри переорієнтування підрозділів, підтримувані Росією сили на Донбасі – здебільшого “ополченці” самопроголошеної Донецької Народної Республіки та самі російські військові – продовжували спроби штурму на північ від Донецька.
Особливо запеклими бої були в районі села Піски, поблизу Донецького аеропорту.
“Врегулювання, ймовірно, залишається спірним”, – наголошує британська розвідка, додавши, що з 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі.
У розвідці вважають, що російський штурм, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки на трасі M04, головному під’їзді до Донецька із заходу.
- Війська РФ можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області, щоб зосередитися на українських контрнаступальних дій на півдні України.
- Розпочалася сто сімдесят друга доба протистояння російському воєнному вторгненню. Загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України не минає.