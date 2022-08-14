Протягом минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтувати підрозділи для посилення півдня України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Попри переорієнтування підрозділів, підтримувані Росією сили на Донбасі – здебільшого “ополченці” самопроголошеної Донецької Народної Республіки та самі російські військові – продовжували спроби штурму на північ від Донецька.

Особливо запеклими бої були в районі села Піски, поблизу Донецького аеропорту.

“Врегулювання, ймовірно, залишається спірним”, – наголошує британська розвідка, додавши, що з 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі.

У розвідці вважають, що російський штурм, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки на трасі M04, головному під’їзді до Донецька із заходу.