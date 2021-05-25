Білорусі буде завдано вагомого економічного удару, адже бюджет країни недоотримуватиме транзитні кошти, які сплачують міжнародні авіакомпанії за проліт білоруським повітряним простором.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляють #Букви.

За словами міністра, рішення президента Володимира Зеленського та українського уряду призупинити авіасполучення з Білоруссю в першу чергу є безпековим.

“Влада Білорусі перетнула чергову “червону лінію” у ставленні не лише до своїх громадян, але і до громадян інших країн та для міжнародного права. Зокрема правил, які регулюють безпеку цивільної авіації. Такі дії не можуть залишатись без відповіді… Україна швидко проаналізувала цю ситуацію, і президент України доручив уряду терміново ухвалити всі рішення, необхідні для того щоб закрити польоти між Україною та Білоруссю. Це на практиці означає, що не можна буде літати літаком з аеропорту України в аеропорт Білорусі, або здійснювати українським авіакомпаніям транзит через повітряний простір Білорусі”, — зазначив Дмитро Кулеба, підкресливши, що “дії білоруської влади є непередбачуваними і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі”.

Рішення щодо припинення польотів над Білоруссю ухвалили й інші країни Європи.

“Це означає, що по білоруській владі буде завдано вагомого економічного удару, адже білоруський бюджет недоотримуватиме транзитні кошти, які сплачують авіакомпанії за проліт білоруським небом, білоруські авіакомпанії почнуть зазнавати збитки, і аеропорт Мінська також втратить свої прибутки. Це рішення призведе до певного збільшення прибутків України, тому що авіакомпанії ЄС та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю і сплачували в її бюджет відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну і відповідно сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі”, — сказав Кулеба.

Авіакомпанії Air France та Finnair призупинили польоти над Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair.

Примусова посадка літака та затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.