Сенатор-республіканець Ренд Пол заявив, що ефективність нових вакцин проти Covid-19 становить від 90% до 94,5%, але природно набутий імунітет навіть краще - дає 99,9982% захисту. Та чи так це?

Про це пише видання The New York Times.

Слідом за новинами компаній Pfizer і Moderna про приголомшливі результати експериментальних вакцин проти Covid-19 сенатор-республіканець Ренд Пол написав у Twitter це провокаційне порівняння.

Сенатор з Кентуккі перехворів коронавірусів. Він стверджував, що перенесений Covid-19 забезпечує більший захист, ніж вакцинація.

Але Дженніфер Гоммерман, імунолог з Університету Торонто вважає інакше. За її словами, основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна. “Вона була оптимально адаптована для створення ефективного імунної відповіді”, – сказала Гоммерман.

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Що викликає більш сильну імунну відповідь: природна інфекція або вакцина?

Коротка відповідь: не відомо. Але вакцини проти Covid-19 передбачувано запобігли хвороба, і це набагато безпечніший варіант, вважають експерти.

Вакцини від деяких патогенів, таких як пневмококові бактерії, викликають кращий імунітет, ніж природна інфекція. Ранні дані свідчать про те, що вакцини проти Covid-19 можуть потрапляти саме в цю категорію. У добровольців, які отримали щеплення Moderna, в крові було більше антитіл, ніж у людей, які перехворіли Covid-19.

В інших випадках природна інфекція сильніше вакцини. Наприклад, свинка, яка може викликати безпліддя у чоловіків, створює довічний імунітет, але деякі люди, які отримали одну або дві дози вакцини, все одно можуть захворіти.

На думку сенатора Пола: природний імунітет від коронавируса досить сильний. Переважна більшість інфікованих людей виробляють принаймні деякі антитіла та імунні клітини, які можуть боротися з інфекцією. І наявні на сьогоднішній день дані свідчать про те, що цей захист буде зберігатися протягом багатьох років, запобігаючи серйозні захворювання, якщо не повторному зараженню.

Але в цьому імунній відповіді існує величезний динамічний діапазон з 200-кратної різницею в рівнях антитіл.

У людей з легким перебігом хвороби імунний захист, яка може запобігти повторному зараженню, може ослабнути протягом декількох місяців. “Для цих людей вакцинація може дати більше користі”, – сказав Білл Хенедж, епідеміолог з Гарвардського університету.

Різноманітність імунної відповіді може бути пов’язано з відмінностями в кількості вірусу, якому піддався людина.

З вакциною все отримують однакову дозу. “Ми знаємо, що вводиться дозу, і ми знаємо, що ця доза ефективна для індукції імунної відповіді”, – сказала Гоммерман.

Люди, які страждають ожирінням або такими захворюваннями, як діабет, особливо сприйнятливі до важкого перебігу Covid-19. Вважається, що вірус менш небезпечний для молодих людей, і жінки, як правило, відчувають себе краще, ніж чоловіки. Але крім цих узагальнень, лікарі не знають, чому деякі люди тяжко хворіють і вмирають, а у інших немає симптомів.

У дослідженні за участю більше 3000 чоловік у віці від 18 до 34 років, які були госпіталізовані з Covid-19, 20% потрібна інтенсивна терапія, а 3% померли.

“Це правда, що більшість людей не потраплять до лікарні, більшість людей не потраплять у відділення інтенсивної терапії і не помруть. Але ніхто не застрахований від важких хвороб”, – сказала доктор Івонн Мальдонадо, що представляє Американську академію педіатрії.

Приблизно кожна третя людина, який одужав від Covid-19, протягом декількох місяців після цього має хронічні наслідки, включаючи виснаження і прискорене серцебиття. У цю категорію потрапляють і люди молодше 35 років. У деяких також спостерігаються тривожні симптоми, аналогічні вовчак та ревматоїдного артриту.

Вакцини проти Covid-19, навпаки, несуть в собі менший ризик. Вони були протестовані на десятках тисяч людей і не показали серйозних побічних ефектів – принаймні, поки що.