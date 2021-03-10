У найближчому майбутньому очікується відновлення світової економіки, але, згідно з останнім економічним прогнозом ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку, OECD), критично важливо прискорити темпи вакцинації у всьому світі, при цьому не нехтуючи превентивними заходами, такими як соціальна дистанція.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОЕСР.

“За останні місяці діяльність у багатьох секторах активізувалася і адаптувалася до обмежень пандемії. Впровадження вакцин, хоча і нерівномірне, нарешті, набирає обертів, і урядове бюджетне стимулювання, особливо в США, ймовірно, додасть значний імпульс економічній активності. Але пандемія збільшує розрив в економічних показниках між країнами і між секторами, посилюючи соціальну нерівність, особливо зачіпаючи вразливі групи і ризикуючи завдати довгостроковий збиток перспективам працевлаштування і рівню життя багатьох людей”, – йдеться в звіті.

В економічному прогнозі ОЕСР міститься заклик до активізації вакцинації, а також до підтримки рівнів доходів людей і підприємств, які сильно постраждали від пандемії.

“Швидкість має вирішальне значення. Вакцини необхідно впроваджувати швидше і в усьому світі. Це зажадає кращого міжнародного співробітництва та координації, ніж ми бачили досі. Тільки так ми зможемо зосередити свою увагу на подальшому економічному відновленні для всіх”, – сказав генеральний секретар ОЕСР Анхель Гурріа.

ОЕСР прогнозує зростання світового ВВП на рівні 5,6% в цьому році і 4% в 2022 році.

Очікується, що світовий обсяг виробництва досягне допандемічного рівня до середини 2021 року, але темпи і тривалість “одужання економіки” будуть залежати від гонки між вакцинами і з’являються штамами вірусу.

Прогнозується, що зростання в США в 2021 році складе 6,5%.

В єврозоні, де рівень податково-бюджетних стимулів нижче, а впровадження вакцини відбувається повільніше, в економічному прогнозі ОЕСР прогнозується зростання ВВП на 3,9%.

“Перспективи більш райдужні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де кілька країн ефективно стримали поширення вірусу і де промислова діяльність знову набула динаміку. У Китаї в цьому році прогнозується зростання ВВП на 7,8%, а в Японії 2,7%; в Кореї 3, 3%; і в Австралії 4,5%.

Організація економічного співробітництва та розвитку — міжнародна організація, що об’єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян.