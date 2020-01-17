Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Найближчим часом, думаю, на початку наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітися”, – зазначив Пристайко.

Він повідомив, що наразі створені механізми спільної групи у кримінальному розслідуванні, група в ООН, яка розглядає можливості посилення міжнародного тиску на Іран.

“Неодноразово були випадки, коли зроблена публічно заява потім не була підтримана. Ми хочемо публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні документом, саме для цього був дзвінок президента з президентом”, – розповів Пристайко.

За його словами, зараз взаємодія з іранською стороною тримається “фактично, на слові”, “на політичній заяві лідера Ірану”.

Крім того, Пристайко повідомив про підготовку ще однієї телефонної розмови президентів Ірану та України.

“Щодо питання офіційного визнання, на сьогоднішній момент отримано офіційне визнання на рівні президента Ірану, яке він оголосив нашому президенту під час телефонної розмови. І ми готуємо сьогодні ще одну розмову з іранським президентом”, – наголосив міністр.