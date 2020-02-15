Підготовка до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) ведеться, але, можливо, новий саміт не відбудеться у квітні цього року, як раніше було заплановано.

Про це повідомив журналістам у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Підготовка ведеться. Ми говоримо про те, що ми повинні зробити необхідні кроки, щоб не забути про те, що наша головна мета – це саміт лідерів умовно у квітні, як вони домовилися в грудні минулого року… Я думаю, що лідери “нормандської четвірки” повинні зустрітися. Можливо, це буде не у квітні. Можливо, це буде ближче… подивимося, коли буде результат. Нам важливо, щоб були домовленості, яких вони можуть досягти” – зазначив міністр.

Він уточнив, що зустрічі міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” не буде в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

“Через те, що Міністерство закордонних справ вам повідомляло, ми не плануємо зараз зустрічі, хоча ми зустрічаємося паралельно, вчора ми зустрілися з Маасом (очільник МЗС Німеччини, – ред.)”, – заявив Пристайко.

(На відео – з 0:30)

У свою чергу президент Володимир Зеленський, виступаючи в Мюнхені, заявив, що Україна робитиме все, щоб наступний саміт в “нормандському форматі” відбувся в узгоджені терміни – у квітні.

“Наше ключове завдання сьогодні – забезпечити неухильне виконання досягнутих у Парижі домовленостей. Україна готова і працює над цим кожного дня. Ми крок за кроком рухаємося шляхом до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо зустрічних кроків”, – заявив глава держави.