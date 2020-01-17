Глави МЗС п'яти країн, чиї громадяни загинули в катастрофі українського літака Boeing 737 в Ірані, домовилися про створення формальної групи, яка стежитиме за належним розслідуванням цієї трагедії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про Україну, Канаду, Великобританію, Швецію та Афганістан.

“Що стосується досягнутого на зустрічі п’яти міністрів. Ми домовилися створити формальну групу, яка допомагатиме нашим органам щодо розслідування. Наш генпрокурор відправив листи всім своїм колегам, громадяни яких загинули, для спільної участі в роботі спеціальної групи з розслідування. Наша міністерська група домовилася спостерігати за роботою всіх органів, які ведуть розслідування”, – зазначив Пристайко.

За словами глави МЗС, виходячи з аналогії з катастрофою Boeing 777 “Малайзійських авіаліній” на Донбасі, дана робота може тривати роками.

У зв’язку з цим група на рівні глав МЗС буде час від часу зустрічатися та аналізувати роботу, щоб “направляти її в політично необхідне нам річище”,

“Механізм такий був залучений між Австралією, Новою Зеландією та Нідерландами. Він довів свою ефективність. Ми зараз будемо використовувати ту напрацьовану практику, яка є”, – уточнив міністр.

Пристайко також сповістив, що дипломатична місія України в США вже готує пропозиції на міжнародному рівні, “яким чином тиснути на Іран і вимагати від них відповідальності”.