Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Він уточнив, що вчора ввечері розмовляв із цього приводу з головою МЗС Ірану Мохаммадом Заріфом.
“Пропонується наступний алгоритм дій. Спільна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося до нього – отримають доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні скриньки іранська сторона готова передати Україні”, – зазначив міністр.
За словами Пристайка, такий алгоритм “у принципі відповідає міжнародним нормам”.
“В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об’єктивність розслідування”, – наголосив міністр.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.