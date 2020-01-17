Доступ до чорних скриньок збитого в Ірані українського літака Boeing 737 спочатку отримає спільна група експертів з Канади, України та Ірану, після чого вони можуть бути передані українській стороні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Він уточнив, що вчора ввечері розмовляв із цього приводу з головою МЗС Ірану Мохаммадом Заріфом.

“Пропонується наступний алгоритм дій. Спільна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося до нього – отримають доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні скриньки іранська сторона готова передати Україні”, – зазначив міністр.

За словами Пристайка, такий алгоритм “у принципі відповідає міжнародним нормам”.

“В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об’єктивність розслідування”, – наголосив міністр.