Про це він повідомив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами міністра, вже завтра, 18 лютого, він відправиться в США на засідання Генеральної асамблеї ООН, де має намір підняти питання залучення миротворчої місії на незаконно окуповані території України.

“Я відбуваю завтра в Нью-Йорк для того, щоб говорити з Генеральним секретарем та виступити перед Генеральною асамблеєю ООН, зокрема, щоб нагадати про це питання, що ми очікуємо наскільки це можливо таку операцію [провести]”, – заявив Пристайко.

За словами Пристайко, Україна буде наполягати на введенні миротворців не тільки на лінії зіткнення, як того хоче Російська Федерація, а на всій незаконно окупованій території Донецької та Луганської областей.