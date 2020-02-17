Про це він повідомив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
За словами міністра, вже завтра, 18 лютого, він відправиться в США на засідання Генеральної асамблеї ООН, де має намір підняти питання залучення миротворчої місії на незаконно окуповані території України.
“Я відбуваю завтра в Нью-Йорк для того, щоб говорити з Генеральним секретарем та виступити перед Генеральною асамблеєю ООН, зокрема, щоб нагадати про це питання, що ми очікуємо наскільки це можливо таку операцію [провести]”, – заявив Пристайко.
За словами Пристайко, Україна буде наполягати на введенні миротворців не тільки на лінії зіткнення, як того хоче Російська Федерація, а на всій незаконно окупованій території Донецької та Луганської областей.
- У вересні 2019 року міністр Вадим Пристайко заявив, що Президент України Володимир Зеленський розглядає введення миротворців на територію Донбасу тільки як “план Б” в разі, якщо Мінські домовленості “не спрацюють”.
- У грудні п’ятий президент України Петро Порошенко дав поради нинішньому главі держави Володимиру Зеленському в контексті того, як потрібно поводитися і про що пам’ятати на переговорах у форматі “Нормандії”. Однією з них було залучення миротворчої місії ООН на Донбас.