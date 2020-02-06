Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка не запросили на зустріч голів МЗС країн-учасниць переговорів в "нормандському форматі".

Трансляція прес – конференції міністра велася на офіційній сторінці МЗС в Facebook .

“Говорячи про зустріч в рамках Мюнхенської конференції, я читав теж про це, я не маю ще офіційної пропозиції. Я б все-таки віддав основний пріоритет зустрічі лідерів в квітні”, – сказав сам міністр Пристайко.

Таким чином голова МЗС України відповів на запитання про зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн “нормандського формату”, яка повинна пройти в Мюнхені.

В той же час Пристайко також заявив, що в Мюнхені планується зустріч голів МЗС країн, громадяни яких загинули в результаті ураження українського пасажирського літака іранськими військовими.

📽 #НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ Вадима Пристайка з Міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом. Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Donnerstag, 6. Februar 2020