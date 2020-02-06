“Говорячи про зустріч в рамках Мюнхенської конференції, я читав теж про це, я не маю ще офіційної пропозиції. Я б все-таки віддав основний пріоритет зустрічі лідерів в квітні”, – сказав сам міністр Пристайко.
Таким чином голова МЗС України відповів на запитання про зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн “нормандського формату”, яка повинна пройти в Мюнхені.
В той же час Пристайко також заявив, що в Мюнхені планується зустріч голів МЗС країн, громадяни яких загинули в результаті ураження українського пасажирського літака іранськими військовими.
📽 #НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ Вадима Пристайка з Міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.
Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Donnerstag, 6. Februar 2020
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.