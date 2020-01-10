Глава МЗС Вадим Пристайко, кажучи про катастрофу українського літака в Ірані, заявив, що Україна "на щастя" втратила "тільки 11 людей".

Це сталося під час брифінгу, передає кореспондент #Букв.

Міністр говорив про те, що наразі складно визначити, коли тіла загиблих в авіакатастрофі в Тегерані громадян України — двох пасажирів та 9 членів екіпажу — будуть передані українській стороні. Це, за його словами, пов’язано з тим, що фахівцям необхідно відібрати генетичні матеріали у всіх 176 загиблих і розшукати їхніх родичів, а для цього потрібен час.

“Говорити про те, коли конкретно може піти на це часу, дуже складно”, — зазначив Пристайко.

При цьому міністр зробив неоднозначну заяву, повідомивши, що Україна “на щастя” втратила “тільки 11 людей”, в той час як втрати інших держав є значно більшими.

“Багато людей, їх розвезли по всім лікарням, по лікарнях в Тегерані. До кожного тіла… Це ж не тільки українці. Українців одинадцять, на щастя. Шкода так говорити, але все таки тільки одинадцять людей. Значно більше канадців загинуло — 63 і так далі, ви розумієте”, — сказав Пристайко.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.