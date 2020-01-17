Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
“Я вважаю, що ця тема, незважаючи на болючість, – це той шлях, який ми повинні пройти, щоб оцінити, яким чином ми з вами як держава готові оплачувати послуги урядовців. Той дисбаланс, який зараз існує, – це все одно рано чи пізно потрібно буде вирішувати. Оклади міністрів в 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави. І це шлях до того, щоб виписувалися ці шалені відсотки премій”, – наголосив Пристайко.
Він порадив звернути увагу на рівень зарплат інших чиновників і зазначив, що з даного питання необхідна дискусія.
“Я думаю, що потрібно чесно подивитися, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або хтось ще отримують сотні тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень – це означає, що ми самі себе обманюємо. І це питання потрібно вирішити якомога швидше. Ця дискусія необхідна”, – заявив Пристайко.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 разів збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- Кабінет Міністрів України планує щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він також поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень – результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.