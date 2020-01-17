Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що оклад в 16 тисяч гривень для членів Уряду – це "неповага до держави".

Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я вважаю, що ця тема, незважаючи на болючість, – це той шлях, який ми повинні пройти, щоб оцінити, яким чином ми з вами як держава готові оплачувати послуги урядовців. Той дисбаланс, який зараз існує, – це все одно рано чи пізно потрібно буде вирішувати. Оклади міністрів в 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави. І це шлях до того, щоб виписувалися ці шалені відсотки премій”, – наголосив Пристайко.

Він порадив звернути увагу на рівень зарплат інших чиновників і зазначив, що з даного питання необхідна дискусія.

“Я думаю, що потрібно чесно подивитися, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або хтось ще отримують сотні тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень – це означає, що ми самі себе обманюємо. І це питання потрібно вирішити якомога швидше. Ця дискусія необхідна”, – заявив Пристайко.