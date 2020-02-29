Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
“Крім Китайської Народної Республіки, де були зареєстровані перші випадки, ми, в принципі на сьогодні не плануємо евакуації. Єдине, що ми плануємо – це додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані. І ми думаємо, яким чином їх звідти забрати. У нас є різні варіанти. На сьогодні виглядає найбільш доцільним залучення допомоги інших країн. Як ви знаєте, Україна допомагала іншим країнам забирати громадян, так діють всі, не тільки ми з вами. У відповідь ми тепер розраховуємо на те, що нам допоможуть теж евакуювати наших громадян. Їх не так багато залишилося”, – наголосив Пристайко.
За словами міністра, є європейська країна, яка готова забрати українців з Уханя.
“У нас є зараз країна європейська, яка пропонує забрати наших громадян з Уханя… Ми, в принципі, готові в найближчі дні це зробити”, – зазначив він.
(На відео – з 3:49)
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.