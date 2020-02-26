Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час форуму Age of Crimea 2020.

“Необхідно посилити увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до окупованого Криму. Важкі бої і величезні втрати на Донбасі в 2014-2015 роках змусили нас обмежити Мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо, саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка дещо відійшла на другий план у світовій політиці. Росія ж взагалі вважає, що Крим – закрите питання, яке розгляду не підлягає”, – наголосив очільник МЗС.

Пристайко уточнив, що в Мінських угодах ніде не вказано, що питання Криму знімається з порядку денного. У зв’язку з цим він виступив за створення Кримського міжнародного форуму.

“Підхід “спочатку Донбас – потім Крим” не є розумним, є хибним. Крим повинен звучати на всіх міжнародних майданчиках, переговорах із Росією, на всіх форумах з безпеки. Більш того, якісні зрушення можуть бути можливими в разі створення окремого Кримського міжнародного форуму. І нехай спочатку без Росії. Ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів“, – зазначив Пристайко.

Він також заявив про необхідність продовжити і посилити санкційний тиск на Росію.

“У випадку з Росією санкції – це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами. Дієві санкції, безумовно, дорого коштують. Але війна і дискредитація основних положень і принципів міжнародного права – ще дорожче”, – нагадав міністр.

Пристайко додав, що спроби перезавантажити відносини з Росією без виконання нею висунутих вимог “тільки заохочують її до нових військових авантюр”.

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(На відео – з 48:07)