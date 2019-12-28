Очільник міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся з попередженням до Німеччини і Франції щодо можливої залежності від Росії через будівництво газопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі.

Про це він сказав в інтерв’ю Пристайко виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Міністр зазначив, що в результаті будівництва німцям вдасться уникнути можливої ​​залежності від поставок газу через Україну, але в той же час вони стануть залежними від Росії.

“Ви, німці, зараз будуєте газопровід “Північний потік-2″ в Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від поставок газу через Україну. Однак пам’ятайте: джерелом газу залишається Росія”, – заявив голова МЗС.

Він підкреслив, що в разі договору про транзит з Україною, європейські споживачі можуть бути впевнені в тому, що вони захищені і мають торгові гарантії, коли в ситуації з Росією таких гарантій не буде.

“Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють … У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи”, – підкреслив Пристайко.

Напередодні державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.