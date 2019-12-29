Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
“Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч”, – зазначив глава МЗС.
Він наголосив, що досягнуті в Парижі 9 грудня домовленості лідерів країн “нормандської четвірки” (України, Франції, Німеччини, РФ) виконуються.
“Домовленість лідерів під час “Норманді” виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули “всіх-на-всіх” – це пріоритет”, – написав Пристайко.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.