Пріоритетом зустрічей у "нормандському форматі" залишається остаточне звільнення всіх громадян України в форматі "всіх на всіх".

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

“Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч”, – зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що досягнуті в Парижі 9 грудня домовленості лідерів країн “нормандської четвірки” (України, Франції, Німеччини, РФ) виконуються.

“Домовленість лідерів під час “Норманді” виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули “всіх-на-всіх” – це пріоритет”, – написав Пристайко.