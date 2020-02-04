Про це міністр повідомив в твітер.
“Звернувся до чеського парламенту з закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу”, — написав Пристайко.
Крім цього, міністр провів переговори з головою нижньої палати чеського парламенту щодо двосторонньої зустрічі спікерів.
“З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів”, — зазначив міністр.
- Наприкінці листопада в український прокат вийшов фільм “Ціна правди” (Mr. Jones) про британського журналіста Гарета Джонса, який одним з перших розповів про Голодомор 1933 року в Україні.
- Ряд студентів Університету Альберти в Канаді вимагають, аби керівництво вишу звільнило викладача, який заперечує Голодомор — геноцид українського народу 1932-33 рр.