Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Про це міністр повідомив в твітер.

“Звернувся до чеського парламенту з закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу”, — написав Пристайко.

Крім цього, міністр провів переговори з головою нижньої палати чеського парламенту щодо двосторонньої зустрічі спікерів.

“З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів”, — зазначив міністр.