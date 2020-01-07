Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Bild, переклад якого був опублікований на офіційному сайті посольства України в Німеччині.

На думку Пристайка, альтернативу Мінським угодам доведеться шукати в тому випадку, якщо на тимчасово окупованих територіях у 2020-му році не відбудуться вибори.

“Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означає, що ми виходимо із загального Мінського процесу”, – заявив він.

При цьому міністр також вважає, що війна на Донбасі може перетворитися на затяжний конфлікт.

“Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз в наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі та наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край убивствам”, – сказав Пристайко.