Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Bild, переклад якого був опублікований на офіційному сайті посольства України в Німеччині.
На думку Пристайка, альтернативу Мінським угодам доведеться шукати в тому випадку, якщо на тимчасово окупованих територіях у 2020-му році не відбудуться вибори.
“Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означає, що ми виходимо із загального Мінського процесу”, – заявив він.
При цьому міністр також вважає, що війна на Донбасі може перетворитися на затяжний конфлікт.
“Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз в наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі та наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край убивствам”, – сказав Пристайко.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.