Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив про необхідність переглянути умови Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю Deutsche Welle.

За словами Пристайка, перегляд стосується питання квот на поставки без мит українських товарів до ЄС.

“Зараз дуже вдалий момент, тому що як раз підійшов історичний термін, коли ми можемо переглянути умови, і перегляду умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які поставлені, вони вже не влаштовують нас. Ми перейшли етап перших контактів із Європейським Союзом в рамках угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюся, що ми переглянемо”, – зазначив Пристайко.

Віце-прем’єр уточнив, що Євросоюз і Україна також працюють над поглибленням співпраці в сферах цифрового ринку, взаємодії в питаннях митниці, юстиції, безпеки і оборони.

“Всі ці питання просуваються одночасно. В деяких – більший прогрес. У деяких – прогрес потрібен. Наприклад, зняття роумінгових обмежень. Це те, над чим ми працюємо. Або “промисловий безвіз”. Щоб наші товари, які постачають на ринки, не повинні були б проходити через сертифікацію”, – пояснив Пристайко.

Він запевнив, що “ризику невиконання Угоди немає”.

“Є ризик того, що ми не зможемо досягти того, чого хочемо. Тобто у нас амбіцій набагато більше, ніж реальність”, – наголосив Пристайко.

(На відео – з 10:00)

ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.