Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Голос Америки”.

“Війна триває, і ми не можемо дозволити, щоб Росія, яка розпочала її, легко відійшла від неї. Ми хочемо, щоб усі члени ООН нагадали своїм урядам, що війна все ще не закінчилася, а Україна потребує допомоги та підтримки”, – сказав Пристайко.

За його словами, робота над новою редакцією Мінських домовленостей триває, хоча Росія публічно виступає проти внесення змін. Він додав, що домовленості мали бути виконані ще 2015-го року.

“Зараз 20-тий – ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо”, – сказав міністр.

Він також зазначив, що українська сторона зараз працює над тим, “щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін”.

Голова МЗС також нагадав, що деякі зміни в Мінські угоди вже внесені, зокрема “формула Штайнмаєра й розведення сил” і наголосив, що “Росія проти цих дій не заперечувала”.

За словами Пристайка, єдиним частковим досягненням мінського процесу були обміни полоненими та в’язнями між Україною та Росією.

Крім того, він також розповів, що зараз тривають приготування до нового обміну, в межах якого Росія має відпустити близько 200 осіб.

Стосовно ключового положення мінських угод, які передбачають проведення місцевих виборів на окупованих територіях, міністр підтвердив приготування до можливої дати у жовтні цього року. При цьому він зазначив, що Україна наполягає, що вибори не можна буде проводити без українського контролю над кордоном з Росією.