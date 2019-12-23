Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що на даний момент Тристороння контактна група узгодила одну групу полонених для обміну.

Про це він розповів в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Так, 7 завдань було поставлено ТКГ. Ми дійсно розраховували на трохи більший прогрес в цьому питанні. Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. ​​Виникає питання: обміняти їх прямо зараз або спробувати доопрацювати списки і забрати всіх”, – зазначив Пристайко.

Він каже, що Україна хоче повернути максимальну кількість людей до Нового року. Тому координатор від ОБСЄ вирішив невідкладно провести відеоконференцію і завершити роботу над списками.

Раніше в ефірі російського “Першого каналу” міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами до Нового року є перешкоди.