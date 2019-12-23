Про це він розповів в інтерв’ю “Укрінформу”.
“Так, 7 завдань було поставлено ТКГ. Ми дійсно розраховували на трохи більший прогрес в цьому питанні. Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз або спробувати доопрацювати списки і забрати всіх”, – зазначив Пристайко.
Він каже, що Україна хоче повернути максимальну кількість людей до Нового року. Тому координатор від ОБСЄ вирішив невідкладно провести відеоконференцію і завершити роботу над списками.
Раніше в ефірі російського “Першого каналу” міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами до Нового року є перешкоди.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.