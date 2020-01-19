Відео зі свята опублікувала подруга іменинниці вв Instagram.
Варто відзначити, що Катерина Притула відзначила свій день народження 13 січня. Однак з розмахом відсвяткувала 35-річчя вчора, 18 січня, в готельно-ресторанному комплексі SHELEST, який розташований в заповідній зоні під Києвом.
Свято дружина шоумена провела в компанії друзів і членів сім’ї.
Судячи з фото і відео, якими подруга Катерини поділилася зі своїми фолловерами, на святі були присутні старша сестра іменниці Світлана зі своїм чоловіком екс-нардепом від “Партії регіонів” Віталієм Хомутинником, а також відома ведуча Маша Єфросиніна зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який є главою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Гостей розважала відома співачка Гайтана.
Варто зазначити, що Сергій Притула не публікував фото і відео з дня народження дружини на своїх сторінках в соцмережах.
Нагадаємо, раніше Притула зізнався, що є родичем одного з найбагатших колишніх народних депутатів України.
Друга дружина шоумена Катерина Сопельник, родом з Донецька.
“У моєї дружини є рідна сестра, яка одружена з керівником партії “Відродження” нардепом Віталієм Хомутинником. Він теж з Донецька”, – зізнався Притула.
У 2014 році Хомутинник був одним з народних депутатів, які просували “диктаторські закони”. 27 листопада 2015 – громадянська мережа “ОПОРА” повідомила, що він – найбагатший нардеп ВР України, з доходом майже 294 мільйони гривень.
- 22 серпня в Києві на дніпровській набережній сталася ДТП, в якому сильно постраждали мати і її 9-річний син. З’ясувалося, що за кермом автомобіля була Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини і дружини екс-регіонала Віталія Хомутинника Вікторії.