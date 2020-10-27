Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції”, – зауважив Притула.

Притула заявив, що його результат на виборах – не такий як він очікував, але і не трагедія.

“Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу”, – написав він.