Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Так, в соціальній мережі Facebook досі продовжують рекламувати два повідомлення від 19 і 20 вересня.
У політичній рекламі закликають підтримати команду Сергія Притули на місцевих виборах.
На кожне рекламне повідомлення було витрачено менше 100 доларів, а побачили їх менше 1000 користувачів.
Важливо зазначити, що, згідно з чинним законодавством, в соціальних мережах, як і інших місцях, заборонена будь-яка політична реклама і агітація після дня тиші, тобто після 23 жовтня.
За порушення загрожує штраф: для громадян – від 1700 до 3400 грн, для посадових осіб – від 3400 до 5100 грн.
- Депутат зі “Слуги народу” Олександр Дубінський та кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула посварилися в прямому ефірі.