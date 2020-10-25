Політична реклама кандидата в мери Києва від політичної партії "Голос" Сергія Притули досі активна в соціальних мережах, незважаючи на законодавчу заборону.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Так, в соціальній мережі Facebook досі продовжують рекламувати два повідомлення від 19 і 20 вересня.

У політичній рекламі закликають підтримати команду Сергія Притули на місцевих виборах.

На кожне рекламне повідомлення було витрачено менше 100 доларів, а побачили їх менше 1000 користувачів.

Важливо зазначити, що, згідно з чинним законодавством, в соціальних мережах, як і інших місцях, заборонена будь-яка політична реклама і агітація після дня тиші, тобто після 23 жовтня.

За порушення загрожує штраф: для громадян – від 1700 до 3400 грн, для посадових осіб – від 3400 до 5100 грн.