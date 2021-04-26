Телеведучий Сергій Притула розповів, що добре ставиться до музиканта, лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука, хоча й вважає, що колишній очільник "Голосу" не дотримав слова.

Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Спочатку лідер партії складає мандат, і люди, які голосували за “Голос” відчули себе скривдженими і зрадженими… Я не готовий зараз відповідати за чиїсь факапи”, – сказав він, відповідаючи на запитання про слова Вакарчука, що він “в політиці всерйоз і надовго”.

Шоумен підкреслив, що для нього “це історія, коли слова не дотримано”.

“Не адвокатуючи Святослава Івановича, те, що він обіцяв зробити, – він зробив. Він створив партію нової політики, завів у парламент незашкварених людей, він віддав керівництво і відійшов убік”, – пояснив Притула.

Він відмовився відповідати на запитання про причини різкого виходу Вакарчука з політики і погодився з думкою, що українці можуть не проголосувати на виборах за людину, яка веде розважальні телешоу.

“Звичайно, що “ефект [колишнього коміка, а нині президента України Володимира] Зеленського” буде переслідувати всіх, хто має хоч якесь відношення до креативної індустрії. Але що, мені через це відмовитися від власних бажань самореалізації?” – заявив Притула.