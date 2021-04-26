Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.
“Спочатку лідер партії складає мандат, і люди, які голосували за “Голос” відчули себе скривдженими і зрадженими… Я не готовий зараз відповідати за чиїсь факапи”, – сказав він, відповідаючи на запитання про слова Вакарчука, що він “в політиці всерйоз і надовго”.
Шоумен підкреслив, що для нього “це історія, коли слова не дотримано”.
“Не адвокатуючи Святослава Івановича, те, що він обіцяв зробити, – він зробив. Він створив партію нової політики, завів у парламент незашкварених людей, він віддав керівництво і відійшов убік”, – пояснив Притула.
Він відмовився відповідати на запитання про причини різкого виходу Вакарчука з політики і погодився з думкою, що українці можуть не проголосувати на виборах за людину, яка веде розважальні телешоу.
“Звичайно, що “ефект [колишнього коміка, а нині президента України Володимира] Зеленського” буде переслідувати всіх, хто має хоч якесь відношення до креативної індустрії. Але що, мені через це відмовитися від власних бажань самореалізації?” – заявив Притула.
- 11 червня минулого року лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 26 червня, на позачерговому з’їзді партії “Голос” делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.
- 17 липня у фракції партії “Голос” оголосили про перехід в опозицію до діючої влади.
- У березні цього року колишній заступник голови партії “Голос” Ярослав Юрчишин звинуватив керівництво партії в тому, що вони усунули неугодних депутатів від керівництва політсилою. Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
- Згодом 10 із 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва.