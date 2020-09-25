Ексшоумен та кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розповів, що мав думку перенести столицю "в район Кропивницького", щоб поліпшити там якість доріг.

Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”.

“Покатавшись останні років п’ять Україною, об’їздивши її вздовж і впоперек, практично не залишилося регіонів де я не побував, в мене була така свого часу думка перенести столицю десь в район Кропивницького”, – розповів Притула.

Він пояснив, що таким рішенням він хотів поліпшити дороги та рівень життя в обласному центрі.

“Є якась логіка в тому, щоб порозкидати урядовий квартал не просто Києвом, а Україною, і таким чином, поліпшити умови життя в різних регіонах”, – резюмував Притула.