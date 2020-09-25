Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”.
“Покатавшись останні років п’ять Україною, об’їздивши її вздовж і впоперек, практично не залишилося регіонів де я не побував, в мене була така свого часу думка перенести столицю десь в район Кропивницького”, – розповів Притула.
Він пояснив, що таким рішенням він хотів поліпшити дороги та рівень життя в обласному центрі.
“Є якась логіка в тому, щоб порозкидати урядовий квартал не просто Києвом, а Україною, і таким чином, поліпшити умови життя в різних регіонах”, – резюмував Притула.
- Нагадаємо, серпневі опитування свідчать про те, що найбільшу підтримку виборців має чинний мер Віталій Кличко. А кандидати від партій “Слуга народу” та “Голос” не потрапили б навіть до трійки лідерів.