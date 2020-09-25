Український шоумен Сергій Притула, який планує балотуватися в мери Києва від "Голосу", запропонував кандидатці від "Слуги народу" і нардепу від цієї партії Ірині Верещук зняти кандидатуру на його користь.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”

В прямому етері між “слугою” Олександром Качурою та Сергієм Притулою розгорілася запекла дискусія з приводу прийдешніх місцевих виборів.

Почалося все з того, що Качура запитав Притулу, чи готовий той зняти свою кандидатуру задля того, щоб завадити перемозі Віталія Кличка на виборах мера Києва. Він натякнув, що іншим кандидатам варто було б об’єднатися навколо Верещук.

“Чи готові ви зняти свою кандидатуру на користь іншої (підказую) кандидатки, яка має більший рейтинг, щоб ця кандидатка могла дійсно об’єднатися з усіма політичними силами і знести Кличка, якого треба зносити 100%? А не просто щоб 100 гетьманів розпорошили між собою всі політичні рейтинги і дали фактично можливість в теплій ванні зайти… І допомагаєте, ви фактично допомагаєте Кличку знову переобратися в мери”, — заявив Качура.

Притула у відповідь нагадав про скандальні висловлювання очільника фракції “Слуги народу” про амбіції партії на місцевих виборах та запропонував Верещук зняти свою кандидатуру на його користь.

“Пан Качура, я буду опиратися на слова керівника президентської фракції в парламенті “Слуга народу” Давида Арахамії, який нещодавно в інтерв’ю сказав, що “Слуга народу” партія зацікавлена в тому, щоб на місцевих виборах набрати якомога менше голосів […] тому що в такому випадку ми уникнемо негативу, нам не доведеться відповідати за погані дороги, інфраструктуру і так далі. В мене, опираючись на слова керівника вашої фракції, є зустрічна пропозиція. Я пропоную вам, фракції, партії і пані Верещук уникнути негативу в принципі і зняти свою кандидатуру на мою користь. Я не боюсь брати на себе відповідальність, якщо у вас у фракції бояться брати відповідальність, якщо ваша партія хоче уникнути цього…”, — сказав він.

На це Качура парирував звинуваченнями на адресу Притули з приводу того, що той нібито просто хоче провести партію “Голос” в Київраду на своєму бренді:

“Ви спочатку ідете останнім номером в списку. Тепер ви не балотуєтеся до депутатів, просто хочете провести партію… Це ви берете так відповідальність? На вашому бренді заходять якісь люди, а ви відповідальність ніяку не несете!”

Качура також пригадав, що колишній лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук склав мандат народного депутата і перепитав Притулу, чи він не збирається “теж провести [людей] і помахати ручкою”.

“Ви сказали, що ви готові брати відповідальність. То треба було отримувати депутатський мандат, а не заводити на своєму імені і своїй довірі якихось незрозумілих людей від партії “Голос”, — заявив нардеп.

Ця репліка обурила Притулу, далі розмова відбувалася на підвищених тонах. Шоумен нагадав про скандали, пов’язані з депутатами “Слуги народу”:

“Я на своїй довірі завів 20 чоловік до яких немає претензій за рік роботи в принципі! Жодного корупційного скандалу! Ваші колеги замовляли проституток під час робочого дня, ваші колеги пропонували продавати собак, щоб заплатити за комуналку, ваших колег зараз заарештовують за корупцію. Не моїх з партії, фракції “Голос”.

Примітно, що сама пані Верещук була присутня в студії, але участі в дискусії не брала. На запитання Качури до Притули про готовність зняти кандидатуру на її користь відповіла посмішкою.