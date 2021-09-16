Про це повідомляє телеканал ABC7 News.
Загиблою виявилася 41-річна Емі Адамс.
За словами свідків вона прив’язала до себе повідець від собаки й сіла у вагон. В останню секунду перед закриттям дверей жінка вийшла з вагону, проте її пес не встиг: двері зачинилися й Емі потягнуло за поїздом.
Національна рада з безпеки транспорту США наразі продовжує розслідування цього інциденту. Визначатимуть, чи не були поламані двері, дивитимуться записи камер спостереження.
Пес дівчини залишився живим.
- Раніше повідомлялося, що сусіди врятували життя мешканці американського міста Гілтон-Гед-Айленд, штат Південна Кароліна, на яку напав алігатор. Вони лопатою відбили жінку з пащі рептилії.