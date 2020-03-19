"ПриватБанк" продовжить дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів, якщо закінчення терміну дії картки припадає на період карантину.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що їх можна буде використовувати ще три місяці без заміни.

“Якщо у картки для виплат (зарплатної, пенсійної, соціальної, стипендійної тощо) завершується термін дії, клієнту не потрібно йти у відділення або замовляти доставку для перевипуску. Термін дії усіх карток для виплат та карток для виплат Gold буде продовжений автоматично”, – пояснили в “ПриватБанку”.

Наголошується, що такі картки працюватимуть у звичному режимі без обмежень – платежі, онлайн- і офлайн, покупки в інтернеті та інші транзакції відбуватимуться без жодних проблем.

“На період карантину “ПриватБанк” рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговельній мережі картками або ж електронними гаманцями”, – додали у пресслужбі.