Про це повідомила пресслужба банку.
Зазначається, що їх можна буде використовувати ще три місяці без заміни.
“Якщо у картки для виплат (зарплатної, пенсійної, соціальної, стипендійної тощо) завершується термін дії, клієнту не потрібно йти у відділення або замовляти доставку для перевипуску. Термін дії усіх карток для виплат та карток для виплат Gold буде продовжений автоматично”, – пояснили в “ПриватБанку”.
Наголошується, що такі картки працюватимуть у звичному режимі без обмежень – платежі, онлайн- і офлайн, покупки в інтернеті та інші транзакції відбуватимуться без жодних проблем.
“На період карантину “ПриватБанк” рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговельній мережі картками або ж електронними гаманцями”, – додали у пресслужбі.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.