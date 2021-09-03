Про це повідомила пресслужба банку.

У зв’язку з цим 4 вересня з 1:00 до 6:00 тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, “Приват24” для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.

“Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а “Приват” витримав будь-які навантаження. Тому якщо вночі вам знадобиться готівка, потурбуйтеся про це завчасно”, – пояснили у пресслужбі.