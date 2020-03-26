"Приватбанк" оголошує "кредитні канікули" в зв'язку з обмежувальними заходами через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Уточнюється, що канікули будуть діяти для підприємців, клієнтів середнього та малого бізнесу з 1-го березня до кінця травня 2020 го року.

Відзначається, що “кредитні канікули” були введені і по кредитах, що не погашені вчасно, і за кредитами без прострочених заборгованостей.

Канікули будуть діяти для продукту “Кредитний ліміт на рахунок”. Обов’язкове щомісячне обнулення кредитів перенесено на кінець травня 2020 го року.

Також повідомляється, що про всі подробиці “кредитних канікул” клієнти середнього і малого бізнесу будуть обізнані шляхом відправки спеціальних повідомлень.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині зафіксований перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.