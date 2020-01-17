У "ПриватБанку" запроваджено сервіс для онлайн-переказів із закордонних карток міжнародної платіжної системи VISA.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За інформацією банку, тепер можна буде миттєво переказати кошти з карток закордонних банків на картку “ПриватБанку” через мобільний додаток або через веб.

Відзначається, що для здійснення переказу не обов’язково потрібно бути зареєстрованим у Приват 24 або бути клієнтом “ПриватБанку”.

Уточнюється, що переказ з іноземних карток на картку ПриватБанку можна буде проводити в гривнях, євро та доларах.

Тепер для здійснення переказу достатньо знати лише номер картки отримувача.

Водночас безпеку операцій гарантує Verified by VISA

Також повідомляється, що комісія за проведення переказів становитиме 3% суми.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.