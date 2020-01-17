Про це повідомляє прес-служба банку.

За інформацією банку, тепер можна буде миттєво переказати кошти з карток  закордонних  банків на картку “ПриватБанку” через мобільний додаток або через веб.

Відзначається, що для здійснення переказу не обов’язково потрібно бути зареєстрованим у  Приват 24 або бути клієнтом “ПриватБанку”.

Уточнюється, що переказ з іноземних карток на картку ПриватБанку можна буде проводити в гривнях, євро та доларах.

Тепер для здійснення переказу  достатньо  знати лише номер картки отримувача.

Водночас  безпеку операцій гарантує Verified by VISA

Також повідомляється, що комісія за проведення переказів становитиме 3%   суми.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у  грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

  • Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
  • Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
  • Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.