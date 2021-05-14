"ПриватБанк" перерахував до державного бюджету половину дивідендів за минулий рік.

Про це сповістили у пресслужбі банку.

“Сьогодні, 14 травня 2021 року “ПриватБанк” перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів у розмірі 10 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

Згідно із погодженою Наглядовою радою та затвердженою Урядом річною звітністю банк має спрямувати на виплату дивідендів державі 19,4 млрд грн. Це 80% чистого прибутку, який 2020 року становив 24,3 млрд грн.

Крім цього, банк, відповідно до рішення уряду від 28 квітня 2021 року, має направити 5% чистого прибутку в розмірі (1,2 млрд гривень) до резервного фонду, ще 15% (3,6 млрд гривень) — на покриття накопичених збитків минулих років.