Про це сповістили у пресслужбі банку.
“Сьогодні, 14 травня 2021 року “ПриватБанк” перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів у розмірі 10 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.
Згідно із погодженою Наглядовою радою та затвердженою Урядом річною звітністю банк має спрямувати на виплату дивідендів державі 19,4 млрд грн. Це 80% чистого прибутку, який 2020 року становив 24,3 млрд грн.
Крім цього, банк, відповідно до рішення уряду від 28 квітня 2021 року, має направити 5% чистого прибутку в розмірі (1,2 млрд гривень) до резервного фонду, ще 15% (3,6 млрд гривень) — на покриття накопичених збитків минулих років.
- Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”. Державний “ПриватБанк” мав виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.
- Уряд подав апеляцію на рішення Печерського райсуду.
- 9 вересня Верховний суд зупинив виконання рішення Печерського суду Києва.
- Розгляд справи триває. 14 квітня 2021 року колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі ВС частково задовольнила клопотання ПриватБанка, КМУ та Мінфіна і передала справу на розгляд Великої Палати.