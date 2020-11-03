"ПриватБанк" першим в Україні почав випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International, якими можна розплачуватися в Китаї, Україні та ще понад 170 країнах світу.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що клієнти “ПриватБанку” можуть оформити безконтактні кредитні картки UnionPay “Універсальна” рівня Classic та Gold і отримати їх з 6 листопада в столичних відділеннях банку.

“Випуск “ПриватБанком” перших українських карток UnionPay – це нові можливості для наших клієнтів і банку в рамках інтеграції у світову фінансову систему. Ці картки в першу чергу будуть корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами. Крім того, картки “ПриватБанк” UnionPay відкривають українцям нові переваги глобального шопінгу на торгових майданчиках — партнерах найбільшої світової платіжної системи”, – зазначив голова правління “ПриватБанку” Петр Крумханзл.

UnionPay International надає можливість використовувати картки для оплати товарів, послуг і зняття готівки в 179 країнах світу. Картки UnionPay емітуються в більш ніж 61 країнах. На сьогодні на частку UnionPay припадає найбільший у світі обсяг витрат за картками.