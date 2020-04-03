Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” заявив член наглядової ради “ПриватБанку” Роман Сульжик.

“Дві години тому сталася ця новина, вже можна про неї говорити. Ми,”ПриватБанк”, подали новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власників “Приватбанку” панів Коломойського та Боголюбова на суму 5,5 мільярда доларів. Це можна порівняти з траншем Міжнародного валютного фонду “, — повідомив Сульжик.

За словами члена наглядової ради “ПриватБанку”, позов пов’язаний з “сумнівними транзакціями, які були проведені в “ПриватБанку ” в період з 2013 по 2016 роки”.

Сульжик також уточнив, що відповідачами у цій справі будуть не тільки Коломойський та Боголюбов. Позов поданий також проти одного з колишніх членів правління банку та двох компанії на Кіпрі, які зв’язані з ексвласниками банку.

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