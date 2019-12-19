«ПриватБанк» подав новий позов проти екс-акціонерів в Ізраїлі на $600 млн

Про це повідомила прес-служба банку.
“Вчора банком було ініційоване нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США“, – йдеться в повідомленні.
Також, за результатами подальшого аналізу, “ПриватБанк“ збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США та подав до суду доповнену позовну заяву.
Крім того, банк продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму більше 3 млрд доларів США (з відсотками) у Високому Суді Англії та Уельсу.
Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.
У четвер, 19 грудня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про оскарження неплатоспроможності “ПриватБанку”.
- Напередодні Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.