Про це повідомляє пресслужба банку.
“Шахрайський сайт https:/ /p-invest.site не має жодного відношення до банку. Шахраї використовують для заманювання в шахрайський проєкт пропозицію високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді. Про злочинний характер схеми говорить й односторонній канал зв’язку в проєкті”, – йдеться у повідомленні.
“ПриватБанк” попереджає клієнтів і українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проєктах.
“Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород”, – зазначили у банку.
- Правоохоронці викрили колекторів, які тероризували жителів Київської, Вінницької, Житомирської, Черкаської та Херсонської областей. Шахраї представлялися працівниками офіційних структур, зокрема Нацагентства по запобіганню корупції, а також погрожували людям фізичною розправою або оприлюдненням у соцмережах фейкового порно-контенту з нібито їхньою участю.