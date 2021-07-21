Служба безпеки "ПриватБанку" виявила та попереджає про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт та незаконно використовує логотип та айдентику банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

“Шахрайський сайт https:/ /p-invest.site не має жодного відношення до банку. Шахраї використовують для заманювання в шахрайський проєкт пропозицію високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді. Про злочинний характер схеми говорить й односторонній канал зв’язку в проєкті”, – йдеться у повідомленні.

“ПриватБанк” попереджає клієнтів і українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проєктах.

“Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород”, – зазначили у банку.