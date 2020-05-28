Про це повідомляє прес-служба банку.

Відзначається, що відстрочка платежів по обов’язковому обнуленню лімітів для клієнтів середнього та малого бізнесу по продуктам “Кредитний ліміт Підприємницький” і “Кредитний ліміт на рахунок” продовжується до 31 липня 2020 року.

При цьому для того, щоб отримати відстрочку по щомісячними комісіям і відсоткам клієнтам слід подати заявку додатково.

Крім того, “Приватбанк” скасовує нарахування пені та штрафів до кінця липня по всі кредитами клієнтів середнього та малого бізнесу, які вже були прострочені раніше.

Повідомляється, що кредитні канікули раніше були введені банкам як по кредитах, що не були погашені вчасно з березня 2020 року, так і по кредитах без прострочених заборгованостей.