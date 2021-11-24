Про це повідомляє пресслужба “ПриватБанку”.

Нагадаємо, що 18 грудня 2019 року “ПриватБанк” звернувся до Окружного суду міста Лімасол (Кіпр) з позовом до своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також колишньої посадової особи “ПриватБанку” Тимура Новікова, і двох кіпрських компаній – PrimeCap Cyprus Limited та Duxton Holdings Limited. Зазначається, що дві компанії належать та/або підконтрольні Коломойському та Боголюбову.

Предметом позову є відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів США “у зв’язку із двома категоріями незаконних фінансових операцій, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів, та які було реалізовано під керівництвом Коломойського та Боголюбова за сприяння інших відповідачів”.

19 листопада 2021 року ПриватБанк опублікував повідомлення у всеукраїнських газетах “Голос України”, “День” та “Факти і коментарі” на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року та у відповідності до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Відповідно до кіпрського законодавства, публікація таких повідомлень у друкованих засобах масової інформації України є доказом вручення Ігорю Коломойському позову.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року “ПриватБанк” було націоналізовано.

Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні власники “ПриватБанку” вивели понад 5,5 мільярда доларів. Гроші використовувалися для придбання активів (нерухомості тощо) та фінансування бізнесу колишніх акціонерів та груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема працювала приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій “ПриватБанку”.