"ПриватБанк" встановив обмеження на грошові перекази. Тепер надсилати або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.

Про це повідомила пресслужба банку.

“Щомісяця зручні перекази з картки на картку у Приват24 роблять понад 7 мільйонів клієнтів. За даними статистики 99,7% з них користуються цією чудовою послугою для особистих цілей та відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць”, – йдеться у повідомленні.

В межах законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу з жовтня 2021 року “ПриватБанк” вніс корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали.

Зокрема відтепер встановлюються такі ліміти на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа) як для переказів по Україні, так і за кордон:

для відправника – 100 переказів по Україні та 25 міжнародних;

для одержувача – 100 переказів по Україні та 30 міжнародних.

Що робити, якщо на мою картку надходять благодійні гроші, на лікування дитини чи гроші волонтерів та інше?

У пресслужбі зазначили, що якщо клієнт збирає гроші на благодійність, чи волонтерські гроші, йому слід зателефонувати у банк на 3700 або написати у чат “Допомога Онлайн”. Надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності. Протягом одного робочого дня банк встановить для таких карток безлімітний режим.

Якщо ж клієнт отримував на картку гроші за продаж товарів з використанням інтернет-майданчиків, то нормативно-правовим актом Національного банку України встановлено, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна.

Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, у “ПриватБанку” радять відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.