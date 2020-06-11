Про це повідомляє пресслужба банка.
“Штрафний сервіс доступний всім клієнтам банку в новій веб-версії “Приват24″ і в мобільному банку Privat24 для Android і iOs”, – йдеться в повідомленні.
Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ “Платежі – Штрафи” за порушення ПДР. У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі “Платежі” через пошук одержувача “Штрафи за порушення ПДР”.
“Приват24 автоматично “підтягне” інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу”, – уточнюють в “ПриватБанку”.
Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив’язаної до “Приват24”.
- З 1 червня в Києві та Київській області запрацювала система автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Надалі відеокамери поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.
- #Букви розповідали, які столичні дороги оснащені камерами відеофіксації.
- Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток, який приймає повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху та дозволяє їх відразу сплачувати.