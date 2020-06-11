"ПриватБанк" додав у "Приват24" новий функціонал пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі оформлених системою відеофіксації порушень.

Про це повідомляє пресслужба банка.

“Штрафний сервіс доступний всім клієнтам банку в новій веб-версії “Приват24″ і в мобільному банку Privat24 для Android і iOs”, – йдеться в повідомленні.

Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ “Платежі – Штрафи” за порушення ПДР. У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі “Платежі” через пошук одержувача “Штрафи за порушення ПДР”.

“Приват24 автоматично “підтягне” інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу”, – уточнюють в “ПриватБанку”.

Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив’язаної до “Приват24”.